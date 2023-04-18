Москва, 18 апреля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 18 апреля рассказал о повестке дня Владимира Путина, который посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент совершил поездку в Херсон и ЛНР. Поездка была посвящена военным делам», — уточнил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что по возвращении Путин отправится в Огарево. Сегодня российский лидер также примет с докладом главу Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР и штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Во время поездок президент заслушал доклады военных об обстановке на указанных направлениях, а также подарил военным в штабе «Восток» копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

В Кремле отметили, что рабочие поездки президента в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР не подготавливались заранее.