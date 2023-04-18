Набиуллина заявила, что у России есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах

Москва, , 10:14 — REGNUM Россия имеет «подушку безопасности» в неподверженных санкциям активах, сообщила на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Представим себе, что проблемы глобальной финансовой системы «догнали бы» нас быстрее, чем геополитические шоки. И если мы не имели валютных резервов, то не смогли демпфировать шок», — сказала Набиуллина.

По её словам, резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления. Банк России также продолжает работать по возврату замороженных резервов ЦБ в долларах и евро.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая в Госдуме, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не планирует дополнительных мер в направлении валютных ограничений. Согласно заявлению Набиуллиной, на фоне санкций пришлось ввести жесткие валютные ограничения, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке. После того, как ситуация успокоилась, ЦБ убрал значительную часть валютных ограничений.

Президент России Владимир Путин подписал указ 28 февраля 2022 года о применении специальных экономических мер в связи с санкциями в отношении России. В их числе, в частности, были ограничительные меры в отношении иностранной валюты.