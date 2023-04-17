Захарова: Польша разговаривает с Украиной, пока та остаётся инструментом против России

Москва, , 08:58 — REGNUM Запрет властей Польши на импорт зерна с Украины и его транзит в третьи страны прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она написала об этом 17 апреля в своём Telegram-канале.

Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей ещё нужна как субъект, как антироссийский инструментарий», — написала она, комментируя заявления польского министра развития и технологий Вальдемара Буды о запрете импорта украинского зерна.

Захарова отметила, что, по её мнению, когда между Украиной и Польшей будет стёрта граница и Варшава поглотит остатки украинской территории, с местными жителями никто не станет говорить.

Также официальный представитель МИД назвала очень показательным это решение польских властей для разоблачения «мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что 17 апреля начнётся проведение переговоров об экспорте украинской сельхозпродукции с Польшей, 19 апреля — с Румынией и 20-го апреля — со Словакией.

В Польше с конца 2022 года начались акции протеста местных фермеров против ввоза в страну украинского зерна, так как часть его остаётся на польском рынке. В результате этого происходит снижению цен на сельхозпродукцию, а польские аграрии терпят убытки.