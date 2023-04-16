FT: передовые части ВСУ погибнут при контрнаступлении из-за отсутствия поддержки с воздуха

Лондон, , 17:32 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления будут уничтожены по причине отсутствия поддержки с воздуха, пишет газета The Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов.

Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции © Евгений Биятов/РИА Новости

По мнению аналитиков, в ходе наступления украинские бойцы могут встретить хорошо укреплённые позиции, заминированные поля и противотанковые рвы. Эксперты также указывают на нехватку авиации, без которой любая атака может обернуться поражением.

Бывший командир британского танкового батальона Бен Барри заявил, что ключевой задачей сухопутного наступления является прорыв в тыл противника.

«Успешных примеров без превосходства в воздухе крайне мало», — сказал он.

Бывший офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел также скептически относится к возможности украинского удара. По его словам, передовые части Вооружённых сил Украины будут попросту уничтожены российской авиацией.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ), намеченное на весну, отложено из-за погодных условий и нехватки боеприпасов. Сообщается, что на данное решение также повлияла утечка секретных документов Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии украинских войск.

Глава оборонного комитета Совета Федерации России Виктор Бондарев отметил, что ресурсы ВСУ истощены, поэтому контрнаступление украинской армии обречено на провал.