WP: весеннее контрнаступление ВСУ отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов

Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ), намеченное на весну, отложено из-за погодных условий и нехватки боеприпасов. Об этом сообщает The Washington Post.

Контрнаступление ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию… Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что эти условия усилили опасения по поводу создания «тупиковой ситуации». Сообщается, что на данное решение также повлияла утечка секретных документов Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что попытка выхода Вооружённых сил Украины к Азовскому морю в ходе весеннего контрнаступления может привести к стратегическом поражению украинской армии. Также он добавил, что мобилизационные резервы Украины находятся на грани полного истощения.

В феврале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также выражал мнение, что в случае наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южном направлении, потери режима Зеленского станут невосполнимыми.