Весеннее контрнаступление ВСУ отложили из-за непогоды, пишут СМИ
Вашингтон, 12 апреля 2023, 15:33 — REGNUM Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ), намеченное на весну, отложено из-за погодных условий и нехватки боеприпасов. Об этом сообщает The Washington Post.
«Весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию… Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов», — говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что эти условия усилили опасения по поводу создания «тупиковой ситуации». Сообщается, что на данное решение также повлияла утечка секретных документов Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии украинских войск.
Как сообщало ИА REGNUM, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что попытка выхода Вооружённых сил Украины к Азовскому морю в ходе весеннего контрнаступления может привести к стратегическом поражению украинской армии. Также он добавил, что мобилизационные резервы Украины находятся на грани полного истощения.
В феврале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также выражал мнение, что в случае наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южном направлении, потери режима Зеленского станут невосполнимыми.