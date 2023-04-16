Daily Mail: писатель Хитченс обвинил Британию в недемократичности из-за отправки к Крыму спецназа

Лондон, , 15:25 — REGNUM Участие Вооружённых сил Великобритании в украинском конфликте свидетельствует о недемократичности властей Соединённого Королевства. Об этом заявил писатель и журналист Питер Хитченс в колонке для газеты Daily Mail.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Автор считает, что инцидент, произошедший осенью 2022 года над Чёрным морем, с участием «почти сбитого» самолёта ВВС Британии говорит о наличии у Лондона своих интересов в регионе.

«Насколько я знаю, наша страна не воюет с Россией. Если бы мы вступили в такую войну как член НАТО, мы бы моментально расширили нынешний конфликт на всю Европу», — написал Хитченс.

Писатель считает, что конфликт на Украине выгоден в первую очередь Соединённым Штатам, поскольку американские правящие круги напуганы возможностью усиления роли России на мировой арене.

«Могущественная фракция в Вашингтоне со сторонниками в Белом доме, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ давно хотела опосредованной войны с Россией», — указал журналист, добавив, что в Штатах верят в то, что России «нельзя позволить снова подняться».

При этом роль Лондона в конфликте Москвы и западных стран для Питера Хитченса остаётся непонятной. Он считает, что Великобритания не обязана участвовать в американской прокси-войне.

«Зачем там (на Украине. — Прим. ред.) вообще должны быть какие-то британские солдаты? Если парламент не обсуждает это, то мы больше не демократия. А если любые критические голоса заглушаются клеветой и руганью, то мы больше не свободная страна», — заключил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что большая часть мира устала от вмешательства империи США в дела других стран. Он уточнил, что Соединённые Штаты игнорируют права других на суверенитет, а также злоупотребляют «господством» доллара ради своих интересов.