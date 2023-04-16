Минобороны РФ: штурмовые отряды «Вагнера» освободили ещё два квартала в Артёмовске

Москва, , 14:33 — REGNUM В рамках проведения специальной военной операции России на донецком направлении штурмовые отряды «Вагнера» за минувшие сутки освободили ещё два квартала в Артёмовске — в северо-западной и юго-восточной частях города, сообщили 16 апреля в Министерстве обороны России.

Бойцы группы «Вагнера» в центре Артёмовска © Евгений Битятов/РИА Новости

«На донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артёмовска», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия ВСУ на флангах штурмовых отрядов, отметили также в Минобороны.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия «Южной» группировки войск поразили подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ, которые пытались контратаковать в направлении Молоильиновки, и 54-й механизированной бригады ВСУ — в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти в ДНР, сообщил также Конашенков.

15 апреля в Минобороны заявили, что штурмовые отряды «Вагнера» в Артёмовске успешно продвинулись вперёд и завладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Подразделения ВДВ сковывали отряды ВСУ на флангах Артёмовска, оказывая поддержку действиям отрядов «Вагнера» по взятию города, отметили в ведомстве.

15 апреля в интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в руководстве Пентагона отлично понимают, в чём состоит ключевое значение сражения за Артёмовск. ВСУ направили на это сражение почти треть боеспособных военнослужащих, отметил эксперт.