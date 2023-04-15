В Минобороны сообщили, что штурмовые отряды овладели двумя кварталами Артёмовска

Москва, , 13:53 — REGNUM Наиболее ожесточённые бои в минувшие сутки в рамках проведения специальной военной операции России продолжались в районе Артёмовска, заявили в Министерстве обороны РФ 15 апреля.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» успешно продвинулись вперёд и завладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города, отметили в ведомстве.

«На донецком направлении наиболее ожесточённые бои продолжались в районе города Артёмовск. В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения ВДВ Вооружённых сил России сковывают отряды Вооружённых сил Украины на флангах Артёмовска, оказывая поддержку действий отрядов «Вагнер» по взятию города, добавили в Министерстве.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ несут «чудовищные» потери в районе Артёмовска и уже давно не вывозят из города тела погибших. Бойцы штурмовых отрядов российских подразделений рассказали журналистам, что для сохранения контроля над Артёмовском командование ВСУ использует не грамотную оборону, а «живой щит» из собственных солдат.