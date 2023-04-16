Москва, 16 апреля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В январе и феврале 2023 года специалисты Московской биржи выявили восемь попыток дестабилизации цен на акции. Об этом 16 апреля пишет РБК со ссылкой на директора департамента рынка акций торговой площадки Бориса Блохина.

Сергей Гунеев/РИА Новости Московская биржа

По его словам, за весь 2022 год таких ситуаций было 13. Причём раньше такие случаи наблюдались в неликвидных бумагах и весь рост происходил на объёмах от 10 млн до 30 млн рублей.

«В январе–феврале некоторые бумаги попадали в топ по объёму торгов за день с объёмом свыше миллиарда», — сказал Блохин.

Он отметил, что в ответ на скачки цен на рынке биржа введёт новые инструменты регулирования, согласованные с Банком России и участниками рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не фиксирует манипуляций спекулянтов по изменению курса рубля. По её словам, колебания цен могут происходить из-за снижения ликвидности валютного рынка. Она отметила, что ЦБ вместе с биржей рассматривает возможность совершенствования «дизайна» торгов.