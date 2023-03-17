Москва, , 16:23 — REGNUM ЦБ России не фиксирует манипуляций спекулянтов по изменению курса рубля. Об этом 17 марта заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«На валютном рынке каких-то действий — так называемых спекулятивных — мы не видим», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Глава ЦБ рассказала, что в середине марта в стране наблюдалось движение курса. Это, по её словам, было связано с открытием позиций в преддверии экспирации на бирже фьючерсных контрактов.

Набиуллина отметила, что колебания цен могут происходить из-за снижения ликвидности валютного рынка.

«Мы сейчас вместе с биржей рассматриваем — может быть, стоит совершенствовать «дизайн» торгов, чтобы в том числе расширить время расчета фиксинга, чтобы нейтрализовать такие колебания», — добавила она, акцентировав внимание на том, что Банк России пристально следит за рынком.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что ситуация в банковском секторе Соединённых Штатов увеличивает риски для мировой экономики. По её словам, кризис в банковской системе США не оказывает прямого воздействия на финансовую систему России.