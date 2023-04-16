Минск, 16 апреля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание жителей республики на то, что если каждый «будет заниматься своим делом», то в стране удастся сохранить мир. Такое заявление он сделал 15 апреля при посещении храма на Пасху.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко пожелал жителям страны мира и здоровья.

«Все остальное мы найдём. Не найдём, как я часто говорю, — купим. А здоровье не купишь. Мир — вокруг, вы видите, что делается, — и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок», — приводит БЕЛТА слова белорусского лидера.

Он добавил, что если каждый будет заниматься своим делом, то в Белоруссии удастся сохранить мир.

«Мы сохраним, мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит», — подчеркнул Лукашенко, обратив внимание на то, что в настоящее время многие, не зная и не понимая, что будет завтра, не планируют какие-то дальние перспективы.

«Завтра будет всё нормально. Будьте в этом уверены», — отметил белорусский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны гарантии со стороны Москвы в том, что в случае внешней агрессии Россия будет защищать Белоруссию, как собственную территорию.

По словам Лукашенко, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь, как собственную территорию», — сказал Лукашенко.