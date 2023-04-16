В ДНР сообщили, что взяли в плен за две недели 80 военных ВСУ

Донецк, , 11:03 — REGNUM Вооружённые силы России за две недели взяли в плен около 80 бойцов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств региона.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам собеседника, в первую неделю апреля сдались 42 человека, во вторую — порядка 38 человек. Он уточнил, что большую часть бойцов Вооружённых сил Украины взяли под Авдеевкой и Угледаром. Некоторые сдались добровольно, указал представитель силовых ведомств.

Сообщается, что ещё одна группа украинских военных сдалась в Марьинке.

Как сообщало ИА REGNUM, командир артиллерийского расчёта орудия «Мста-Б» ВС России заявил, что ВСУ проявляют активность на запорожском направлении. По его словам, у российских военнослужащих стало значительно больше работы. Необходимо опередить подразделения противника, чтобы не дать им выполнить задачи.

Ранее боец 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики с позывным Мазур предположил, что контрнаступление ВСУ начнётся практически сразу после признания потери Артёмовска. Отвечая на вопрос о возможности армии Украины провести контрнаступление, боец отметил, что у ВСУ, вероятно, есть силы и средства для этого.