Мелитополь, 16 апреля, 2023, 09:32 — ИА Регнум. ВСУ проявляют активность на запорожском направлении. Об этом заявил командир артиллерийского расчёта орудия «Мста-Б» ВС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, у российских военнослужащих стало значительно больше работы. Необходимо опередить подразделения противника, чтобы не дать им выполнить задачи.

«Наблюдается движение противника. Наша задача — погасить их ещё в зародыше», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что одним из направлений удара может быть Запорожская область. ВСУ могут попытаться выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил о готовящемся в «ближайшее время» наступлении ВСУ. По его словам, Киев планирует захватить Крым и Донбасс.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в случае наступления ВСУ на южном направлении потери режима Зеленского станут невосполнимыми. Он отметил, что российские военнослужащие готовы защитить границы России от готовящейся агрессии и переломить хребет этому режиму.