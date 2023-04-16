Москва, 16 апреля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Перехват диверсантов условного противника в рамках внезапной проверки отработали боевые пловцы отряда по противодействию диверсионным силам и средствам Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Боевые пловцы Минобороны РФ

При выполнении поставленных задач пловцы отработали обнаружение и задержание подводных диверсантов условного противника, а также действия по обеспечению защиты базирующихся в базе кораблей. Учения прошли в акватории базы подводных сил ТОФ, добавили в военном ведомстве.

По легенде, в акватории бухты обнаружен неизвестный движущийся подводный объект. На перехват на катере направилась группа боевых пловцов, успешно обезвредивших условного нарушителя. Также военные уничтожили якорную мину, поставленную в акватории бухты.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе внезапной проверки боеготовности поиск подводных целей и разведку выполнили самолёты морской авиации ТОФ Ил-38 и Ил-38Н. Экипажи использовали на задании радиолокационные станции и гидроакустические средства поиска.