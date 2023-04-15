Москва, 16 апреля, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении перед пасхальной службой пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Происходящие события патриарх назвал «междоусобной бранью». Он обратился к жителя России и Украины, особенно к тем, кто «не по своей воле оказались вовлечены в этот конфликт».

«Да хранит Господь страны наши, да укрепит мир и любовь в отношениях между нами, и верим, что по милости Божией мы все способны будем реально изменить мир к лучшему», — сказал патриарх Кирилл.

Всем патриарх пожелал «крепкой и сильной веры» и укрепления в ней. В канун Пасхи он обратился к архипастырям, диаконам, пастырям, монашествующим и всем прихожанам Русской православной церкви и призвал к молитве о прочном мире для братских народов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя ночью 16 апреля.