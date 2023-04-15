Москва, 16 апреля, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя ночью 16 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

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Богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На службе рядом с главой государства находился мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин в православный праздник традиционно посещает богослужение. Только два раза за всё время, пока руководит Россией, он пропускал пасхальную службу. В 2003 году, потому что находился в Таджикистане, в 2020 году — из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, яйца и куличи будут на столе у Путина в дни празднования Пасхи. Об этом сообщил 14 апреля журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Перед литургией, которую патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет проводить в храме Христа Спасителя, он обратится к верующим на российских телеканалах.