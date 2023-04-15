Генштаб ВС России: призывная кампания идёт планово, повестки получили 52 тыс. граждан

Москва, , 14:14 — REGNUM Весенняя призывная кампания в России проходит в плановом порядке, повестки получили 52 тысячи граждан. Об этом 15 апреля заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России полковник Андрей Бирюков, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

Повестка Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что весенняя призывная кампания в России началась 1 апреля и будет завершена 15 июля 2023 года.

Бирюков отметил, что призыв проходит в плановом порядке.

«На сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты», — отметил он, добавив, что в отношении 21 тысячи граждан были приняты решения о призыве на военную службу, ещё 29 тысячам граждан были предоставлены отсрочки по законным основаниям.

Как передавало ИА REGNUM, с 20 апреля граждан, призванных на срочную военную службу в рамках весенней кампании, начнут отправлять в пункты дислокации на территории России. Треть из них на три месяца направят в учебные соединения и воинские части.