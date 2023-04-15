Генштаб ВС РФ: отправка весенних призывников в пункты дислокации начнётся 20 апреля

Москва, , 11:53 — REGNUM С 20 апреля граждан, призванных на срочную военную службу в рамках весенней кампании, начнут отправлять в пункты дислокации на территории РФ. Треть из них на три месяца направят в учебные соединения и воинские части, заявил 15 апреля начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

Военкомат Александр Погожев © ИА REGNUM

Он уточнил, что треть призывников освоит в учебных соединениях и воинских частях современную военную технику и получит военно-учетную специальность (ВУС). На это уйдёт три месяца.

Весенняя призывная кампания, стартовавшая 1 апреля, продлится до 15 июня. Она проходит в плановом порядке. В военкоматы прибыли более 50 тыс. граждан из 52 тыс., получивших оповещения. Из них 21 тыс. граждан призвана на военную службу, ещё 29 тыс. получили отсрочки по законным основаниям.

Бирюков подчеркнул, что все существующие сегодня отсрочки действуют в полной мере. Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий оповещение военнообязанных о призыве через электронные повестки. Также введён ряд ограничений для граждан, не явившихся в военкомат после получения повестки. Электронные повестки будут дублировать те, что направлены в письменной форме. Вручением повестки будет считаться момент её размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».