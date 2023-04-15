Минобороны РФ: склад горючего бригады ВСУ уничтожен под Славянском

Москва, , 14:11 — REGNUM Российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов бригады ВСУ в районе города Славянска в ДНР. Об этом сообщил 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах.

«В районе города Славянска Донецкой Народной Республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Минобороны также проинформировал о продолжении интенсивных боёв в Артёмовске (ДНР). Российские штурмовые отряды за минувшие сутки освободили два квартала на северной и южной окраинах города. Оставшиеся подразделения ВСУ отступают из города, стараясь разрушить при этом как можно больше зданий.