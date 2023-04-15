Москва, 15 апреля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ, оставшиеся в Артёмовске, отступают и разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома. Об этом 15 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Оставшиеся в Артёмовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск», — сказал Конашенков.

Он отметил, что общие потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили более 315 военнослужащих и наёмников. Также противник потерял боевую машину РСЗО «Град», три автомобиля, две боевые бронированные машины, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» успешно продвинулись вперёд и завладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артёмовска. Там продолжаются наиболее ожесточённые бои в рамках проведения специальной военной операции.