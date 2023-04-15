Москва, 15 апреля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Паралимпийский комитет России (ПКР) обратился в Организацию Объединённых Наций (ООН) с просьбой призвать Международный паралимпийский комитет (МПК) к недопущению дискриминации российских паралимпийцев. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«ПКР просит ООН призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх», — говорится в открытом письме.

Паралимпийский комитет России обратился в ряд организаций, среди которых ООН, ЮНЕСКО.

В ноябре 2022 года было приостановлено членство ПКР в Международном Паралимпийском комитете в связи с ситуацией на Украине. Российская организация оспорила решение, рассмотрение апелляции по данному вопросу состоится 25 апреля в Дубае. При этом в Международном комитете по-прежнему не предоставили доказательств нарушения Россией членских обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что организация примет решение по участию российских спортсменов в Паралимпийских играх — 2024 независимо от Международного олимпийского комитета (МОК).

В конце марта глава МОК Томас Бах заявил, что организация пока не готова принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. По его словам, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта.