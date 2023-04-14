Бонн, Германия, 14 апреля 2023, 13:45 — REGNUM Международный паралимпийский комитет (МПК) примет решение по участию российских спортсменов в Паралимпийских играх — 2024 независимо от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 14 апреля заявил глава МПК Эндрю Парсонс, слова которого приводит агентство Kyodo.

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс
© Григорий Сысоев/РИА Новости

«Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась. МОК дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на МПК», — сказал Парсонс.

Парсонс подчеркнул, что МПК примет решение по участию российских спортсменов в Играх 2024 года независимо от МОК.

30 марта МПК продлил отстранение российских и белорусских спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МОК Томас Бах заявил, что организация пока не готова принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. По его словам, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта.