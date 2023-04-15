Москва, 15 апреля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Правительство России расширило список товаров для детей, на которые распространяется пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детские игрушки

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня детских товаров, на которые распространяется пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость (НДС)», — говорится в сообщении.

Изменения внесены в постановление правительства от 31 декабря 2004 года №908.

Уточняется, что данное решение будет способствовать поддержке производителей России, а также повысит доступность детских товаров.

Отмечается, что в список добавлены такие товары российского производства, как деревянные манежи, пластиковые и металлические кровати, а также кровати из других материалов, в том числе из бамбука, тростника, лозы.

Уточняется, что данное постановление направлено на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, который был утвержден правительством страны в 2020 году. Главной его целью является повышение качества, доступности и безопасности детских товаров, увеличение доли российской продукции на рынке страны.

Как передавало ИА REGNUM, с 7 апреля в Японии вступило в силу решение правительства о запрете экспорта в Россию некоторых товаров. В списке запрещённых для экспорта в Россию товаров находятся все игрушки, которые имеют колёса, в том числе игрушечные детские машинки и коляски, сборные макеты для моделизма, головоломки и пазлы.