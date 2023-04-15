Симферополь, 15 апреля, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил бывшего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа и американского предпринимателя, владельца Twitter Илона Маска посетить полуостров.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел всё на месте. Убеждён, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению главы парламента, после подобного визита многие вопросы будут решаться по-другому.

Ранее Константинов назвал Украину территорией с захваченной группой людей властью. Он утверждает, что на данный момент Украина превратилась в разорённую страну с астрономическими долгами.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что Киеву не стоит даже думать о захвате Крыма, не следует нападать — такие действия грозят эскалацией конфликта, которая рискованна не только для Украины, но и для всего мира.