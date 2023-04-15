Глава Минфина Силуанов: низкая цена нефти не отразится на исполнении бюджетных планов России

Москва, , 00:27 — REGNUM Низкая стоимость нефти не скажется на исполнении бюджетных планов России, все обязательства будут выполнены. Об этом заявил в интервью на телеканале «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов Kremlin.ru

Глава ведомства отметил рост цены на нефть, но это не является самым главным.

В ответ на вопрос о том, стоит ли ожидать снижения каких-то расходных статей из-за того, что в марте цена нефти марки Urals составила 47,85 доллара за баррель, а в бюджете заложена цена в 70 долларов за баррель Силуанов сказал, что «самое главное, что мы знаем, как обеспечить все наши планы финансовыми ресурсами и это будет сделано».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчёта Минфина, нефтегазовые доходы российского бюджета за первый квартал 2023 года составили 1,6 трлн рублей, что на 45% меньше, чем за тот же период прошлого года. Подчёркивается, что в целом нефтегазовые доходы соответствуют динамике, которая была заложена в российский бюджет на текущий год.