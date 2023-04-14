Киев, 14 апреля, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Запад может отказаться от дальнейшего оказания финансовой помощи Киеву, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Может быть прекращение любой финансовой и военной помощи со стороны США. Как только это произойдёт, то Украине выстоять будет невозможно», — сказал он.

По прогнозам Соскина, западные страны прекратят оказывать помощь ВСУ ближе к лету.

Эксперт отмечает, что скандал вокруг секретных документов Пентагона, слитых в Сеть, может привести к тому, что на Западе начнут пересматривать политику в отношении киевского режима. Речь может пойти и о полном прекращении военных поставок, подчеркнул экс-советник Кучмы.

В заключение Олег Соскин добавил, что без денег, оружия и боеприпасов Киев не сможет самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для продолжения боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины должна закончиться до конца 2023 года. По словам главы Чечни, Западу предстоит осознать неверность выбранной позиции в конфликте с Украиной и всё вернется к прежним отношениям.

В начале апреля офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер высказал предположение, что вооружённый конфликт на Украине завершится к концу лета или даже раньше. Он указал на суицидальные наклонности Киева, приведя в качестве аргумента ситуацию в Артёмовске (ДНР), куда ВСУ «бросили все свои ресурсы».