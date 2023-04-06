Военный эксперт США Риттер назвал сроки окончания вооружённого конфликта на Украине

Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Вооружённый конфликт на Украине завершится к концу лета или даже раньше, заявил офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Он указал на суицидальные наклонности Киева, приведя в качестве аргумента ситуацию в Артёмовске (ДНР), куда ВСУ «бросили все свои ресурсы». Украинская сторона проиграла там, намереваясь теперь идти в контрнаступление, что самоубийственно для ВСУ, поскольку оно заведомо не удастся.

«Вот почему я продолжаю говорить, что спецоперация завершится в конце лета», — заявил Риттер, предположив также, что всё может закончиться и раньше полным разгромом украинской армии, которая скоро перестанет справляться с гигантскими потерями.

В феврале глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО, по его оценке, завершится до конца 2023 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что спецоперация завершится тогда, когда полностью будут выполнены её задачи. Она может стать длительным процессом.