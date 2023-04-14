Москва, 14 апреля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Министерство финансов России рассчитывает на введение в стране регулирования майнинга в 2023 году. Об этом 14 апреля сообщил глава ведомства Антон Силуанов на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

Александр Рюмин/ТАСС Майнинг

«Регулирование майнинговой деятельности, включая применение цифровых валют для международных расчётов, развитие цифровых прав для привлечения инвестиций. Всё это в наших планах», — сказал министр, добавив, что развитие цифровых финансов является отдельной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе комиссия по энергетике Госсовета предложила запретить добывать криптовалюту в жилых домах. Авторы инициативы пояснили: контроль в сфере майнинга необходим для предотвращения пожаров. Отмечается, что в настоящее время эта деятельность никак не регулируется, что чревато обесточиванием объектов из-за перегрузки электросетей.

Законопроект о регулировании майнинга в России и об экспериментальных правовых режимах в Госдуму парламентарии во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым (СРЗП) внесли в ноябре 2022 года.

В пояснительной записке к документу говорилось, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, будет устанавливать правительство по согласованию с ЦБ. Контролировать их соблюдение будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный российским правительством.

В декабре глава Аксаков заявил, что рассмотрение законопроекта о майнинге криптовалют в Госдуме было приостановлено из-за критики со стороны определённых организаций.