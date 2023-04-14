Пекин, 14 апреля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Китай не будет продавать оружие ни одной стороне, которая вовлечена в конфликт на Украине, руководство страны будет следить за экспортом товаров двойного назначения. Об этом 14 апреля заявил глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел КНР Цинь Ган

«Китай не будет передавать оружие сторонам конфликта и, в соответствии с нормами и законами, будет регулировать экспорт товаров двойного назначения», — приводит Associated Press его слова.

Бербок упомянула роль Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявив, что он несёт особую ответственность за помощь в прекращении конфликта. Цинь Ган заявил, что Китай стремится оказать содействие в поисках мирного пути решения данной ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, читатели ежедневной немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок после её заявления в Китае о том, что Пекин должен повлиять на президента России Владимира Путина для завершения конфликта на Украине.

Один из читателей отметил в социальной сети Twitter, что в ответ на такую просьбу Бербок получит лишь «вежливую улыбку от Си Цзиньпина». Он пояснил, что КНР преследует собственные интересы, в том числе и в отношении Москвы.