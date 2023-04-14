Москва, , 15:04 — REGNUM Прямое вовлечение НАТО в военный конфликт с Россией при любом исходе приведёт к исчезновению Польши с политической карты мира, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 апреля в Twitter.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отреагировал на слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который заявил о «праве Украины» на удары по России и быстрой победе НАТО в гипотетической войне с РФ.

«Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером», — подчеркнул Медведев.

Моравецкий в интервью NBC News заявил, что Украина не нарушит никаких международных соглашений, если нанесёт удары по российской территории. Он добавил, что не беспокоится из-за возможного вмешательства НАТО в конфликт в случае украинских атак, потому что «Россия очень быстро проиграет такую войну».

Как сообщало ИА REGNUM, Польша, по словам Моравецкого, наблюдает за ситуацией в зоне боевых действий, стремится адаптироваться к ней и «поддерживать Украину». Он допустил, что вооружённый конфликт между Украиной и Россией может растянуться на несколько лет.