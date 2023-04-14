МИД РФ: американская сторона начала выдавать визы делегации России для участия в СБ ООН

Москва, , 14:06 — REGNUM Визовые центры Соединённых Штатов Америки начали выдачу документов, которые позволят въехать в страну министру иностранных дел России Сергею Лаврову и представителям российской делегации в Совете безопасности Организации Объединённых наций (ООН). Об этом сообщили 13 марта в МИД РФ.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

Там подчеркнули, что проблема пока остаётся в части допуска на заседания журналистов из России.

«Сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН», — отметили в МИД.

В ведомстве уже неоднократно заявляли о сложностях при получении виз США российскими дипломатами.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты долгое время не выдавали российской делегации МИД во главе с Лавровым визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США должны выполнить свои обязательства как страна, на чьей территории находится ООН.