Москва, 14 апреля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Визовые центры Соединённых Штатов Америки начали выдачу документов, которые позволят въехать в страну министру иностранных дел России Сергею Лаврову и представителям российской делегации в Совете безопасности Организации Объединённых наций (ООН). Об этом сообщили 13 марта в МИД РФ.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

Там подчеркнули, что проблема пока остаётся в части допуска на заседания журналистов из России.

«Сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН», — отметили в МИД.

В ведомстве уже неоднократно заявляли о сложностях при получении виз США российскими дипломатами.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты долгое время не выдавали российской делегации МИД во главе с Лавровым визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США должны выполнить свои обязательства как страна, на чьей территории находится ООН.