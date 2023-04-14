Москва, 14 апреля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 апреля на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил рассмотреть тему информационной безопасности.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Это чрезвычайно важный вопрос, отметил глава государства.

«В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, а в условиях сегодняшнего дня — чрезвычайно важный. Речь идёт об информационной безопасности России», — сказал президент в начале совещания.

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13 апреля в центре общественных связей ФСБ России журналистам заявили, что подразделения наступательных киберопераций западных стран используют сетевую инфраструктуру Украины, чтобы скрыто применять новые виды кибероружия против России. Специалисты получили данные, которые свидетельствуют об использовании США и НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России.

В ФСБ сообщили, что с начала 2022 года было отражено свыше пяти тысяч хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру. В Генеральной прокуратуре России ранее было создано спецподразделение информационной безопасности для защиты от кибератак. Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что решение о создании такого подразделения было принято из-за роста числа кибератак, связанных с развитием цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта.