Лондон, 14 апреля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Скандал разгорелся между Киевом и Лондоном из-за того, что музыкантам украинского государственного оркестра не дали британские визы. Об этом 14 апреля написала обозреватель The Guardian Хелен Пидд.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В статье говорится, что музыканты планировали гастроли в Британии, а их программу рекламировали как «пример британо-украинских отношений».

«Они говорили о важности поддержки украинцев, но, когда дело дошло до выдачи виз, им было всё равно», — сказал отвечавший за организацию турне исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль.

Он призвал министра культуры Британии Люси Фрейзер уйти в отставку. По его словам, лица, ответственные за недопуск артистов в Британию, должны быть привлечены к ответственности.

Украинский оркестр должен был начать свой тур концертом в Портсмуте 1 апреля, но музыкантам не выдали визы. Из-за этого они застряли в Париже на неделю, а потом им сказали о необходимости заплатить €15 тыс. за экстренную визу. В результате концерты пришлось перенести.

Ранее The Guardian сообщила, что в феврале–марте 2023 года Британия направила на Украину 50 военных из сил специального назначения. Как отмечает издание, эта информация может говорить о том, что командование сил спецопераций НАТО координирует действия спецназа.