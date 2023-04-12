The Guardian: в утечке разведки нашли данные о спецназе США и Британии на Украине

Лондон, , 11:08 — REGNUM В феврале–марте 2023 года Британия направила на Украину 50 военных из сил специального назначения. Об этом 12 апреля пишут Би-би-си и The Guardian со ссылкой на утекшие секретные документы разведки США.

Наемники на Украине © UK Ministry of Defence

Отмечается, что всего на Украине действовали 97 военнослужащих западного спецназа. Помимо Британии, своих военных отправили Латвия — 17, Франция — 15, США — 14, Нидерланды — одного.

Речь идет о ежедневных отчётах, которые проходят под грифом «совершенно секретно». Один из документов датирован февралём, другой — 23 марта. В них не уточняется, где конкретно находятся военнослужащие и какие задачи они выполняют.

Как отмечает The Guardian, эта информация может говорить о том, что командование сил спецопераций НАТО координирует действия спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, материалы Пентагона, касающиеся Украины, попали в соцсети в апреле. Американские сенаторы запросили секретный брифинг по утечке документов, присутствовать на нём должны все члены верхней палаты парламента США. По данным CNN, на расследование утечки данных Пентагона могут уйти месяцы. Пентагон пока не планирует сосредоточиться на источнике утечки, но пройдут проверки по поводу распространения в ведомстве секретных документов.