Евросоюз готовится ввести новый пакет санкций против России
Еврокомиссар МакГиннесс заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций
Брюссель, 14 апреля, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Страны Евросоюза готовятся ввести новый пакет санкций против России. О намерениях заявила в интервью CNBC еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.
Иван Шилов ИА REGNUM
Санкции
Еврокомиссар пояснила, что уже запланирован 11-й пакет санкций.
«Евросоюзу нужна уверенность, что Россия не сможет найти способы обойти рестрикции», — уточнила МакГиннесс.
Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз внёс в санкционный список российскую частную военную компанию «Вагнер» и агентство международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН).