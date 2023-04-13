Брюссель, 14 апреля, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Страны Евросоюза готовятся ввести новый пакет санкций против России. О намерениях заявила в интервью CNBC еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Еврокомиссар пояснила, что уже запланирован 11-й пакет санкций.

«Евросоюзу нужна уверенность, что Россия не сможет найти способы обойти рестрикции», — уточнила МакГиннесс.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз внёс в санкционный список российскую частную военную компанию «Вагнер» и агентство международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН).