Брюссель, , 16:59 — REGNUM Евросоюз внёс в санкционный список российскую частную военную компанию «Вагнер» и агентство международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), соответствующие данные были опубликованы 13 апреля в «Официальном журнале ЕС».

ЧВК Вагнер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«К перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица», — сказано в сообщении.

Частную военную компанию власти ЕС считают виновной в «физической поддержке» действий, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины, а информационное агентство — в распространении «проправительственной пропаганды и дезинформации».

В январе 2023 года в администрации президента США сообщили о планах ввести в отношении ЧВК «Вагнер» санкции, объявив компанию «международной преступной организацией», которая занимается «дестабилизирующими действиями». Глава ЧВК Евгений Пригожин иронически назвал конфликт между компанией и властями США «разборкой преступных кланов», а также попросил Белый дом детально проинформировать, что именно дестабилизировала компания «Вагнер».