Брюссель, 13 апреля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Евросоюз внёс в санкционный список российскую частную военную компанию «Вагнер» и агентство международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), соответствующие данные были опубликованы 13 апреля в «Официальном журнале ЕС».

Zuma\TASS «ЧВК Вагнер Центр»

«К перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица», — сказано в сообщении.

Частную военную компанию власти ЕС считают виновной в «физической поддержке» действий, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины, а информационное агентство — в распространении «проправительственной пропаганды и дезинформации».

Ранее власти ЕС уже внесли в санкционные списки несколько российских СМИ и журналистов. В частности, за «деятельность, подрывающую суверенитет Украины» в санкционный список была внесена главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова.

В январе 2023 года в администрации президента США сообщили о планах ввести в отношении ЧВК «Вагнер» санкции, объявив компанию «международной преступной организацией», которая занимается «дестабилизирующими действиями». Глава ЧВК Евгений Пригожин иронически назвал конфликт между компанией и властями США «разборкой преступных кланов», а также попросил Белый дом детально проинформировать, что именно дестабилизировала компания «Вагнер».