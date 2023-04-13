Варшава, 13 апреля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Правительство Германии разрешит руководству Польши поставить Киеву истребители советского производства, которые были получены Варшавой из запасов бывшей ГДР. Об этом 13 апреля сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

В материале указано, что, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, соответствующее решение «будет принято уже сегодня». Отмечается, что речь идёт о пяти самолётах МиГ-29. По информации издания, ранее Польша обратилась к властям Германии с просьбой разрешить поставку боевых самолетов Киеву.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ВСУ получили в своё распоряжение несколько польских истребителей МиГ-29. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщалось, что министерство обороны Словакии избегает обязательств по передаче Украине советских многоцелевых истребителей МиГ-29.

В Минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Киеву истребителей МиГ-29 с условием, что западные союзники поставят стране более современные самолёты. Отмечается, что министерство обороны не проводило переговоров о безвозмездном предоставлении истребителей МиГ-29 Киеву. С конца 2022 года шли переговоры о возможности реализации так называемых «треугольных сделок по замене части наличного вооружения на совместимое от союзных государств, без утраты боевых способностей». У Болгарии в наличии 16 истребителей, при этом только шесть в рабочем состоянии.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, очередная поставка Киеву самолётов МиГ-29 из Варшавы не изменит расстановки сил на поле боя, поскольку такое малое количество истребителей с учётом того, что в неделю Вооружённые силы России уничтожают один–два самолёта, ничего не решит на фронте.