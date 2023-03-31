В ФСВТС предъявили Словакии претензии за уклонение от переговоров с РФ о МиГ-29 для Украины

Москва, , 20:31 — REGNUM В министерстве обороны Словакии избегают переговоров с Россией по реэкспорту МиГ-29 Украине, хотя уже могли бы решить этот вопрос. Об этом сообщили 31 марта в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

МиГ-29 (сс) Tim Felce (Airwolfhound)

«Несмотря на неоднократные предложения ФСВТС России и российских контрактантов цивилизованно урегулировать сложившуюся ситуацию, Минобороны Словакии уклоняется от проведения переговоров и решения этих вопросов», — говорится в сообщении службы.

Там считают, что Словакия незаконно удерживает оборудование, которое могут передать Украине. Тем самым страна нарушает контрактные обязательства, указала ФСВТС. Кроме того, Словакия пренебрегла международными нормами экспортного контроля, считают в службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСВТС заявили, что передача Словакией Киеву МиГ-29 — это грубое нарушение международных обязательств, которое в России рассматривают как недружественный акт. Ранее Словакия намеревалась передать на Украину десять истребителей МиГ-29 с моторами и еще три без моторов.