Москва, 13 апреля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан и арестован потому, что российские спецслужбы выполняют свою работу, это не является прерогативой президента РФ. Об этом 13 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

vk.comevangershkovich Эван Гершкович. Журналист

Ранее Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждается, что президент России Владимир Путин якобы лично одобрил арест Гершковича и подписал решение о его задержании на фоне роста напряжённости с США.

«Это не прерогатива президента. Спецслужбы выполняют свою работу. Ещё раз хочу напомнить, что этот журналист был взят с поличным», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге. Он подозревается в попытках получить по заданию спецслужб США сведения о работе предприятий российского ВПК, он был взят с поличным. Лефортовский суд удовлетворил требование об избрании Гершковичу меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.