Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже

Москва, , 02:52 — REGNUM В Москве Лефортовский суд 30 марта арестовал на срок до 29 мая корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, которого по подозрению в шпионаже задержали силовики в Екатеринбурге.

Эван Гершкович. Журналист vk.comevangershkovich

Журналист будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Следствие заявило, что Гершкович был взят с поличным при сборе информации, которая является гостайной, о деятельности уральских оборонных предприятий. Силовики считают, что американский корреспондент шпионил в пользу правительства США.

СМИ отметили, что случай с Гершковичем стал первым арестом иностранного журналиста в истории современной России.

За шпионаж предусмотрено наказание по ст. 276 УК РФ в виде тюремного срока до 20 лет.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что власти не видят оснований доверять обвинениям в шпионаже, которые предъявлены Россией Гершковичу, а посольство США в России запросило официальное уведомление об аресте сотрудника The Wall Street Journal.

Как заверила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, к Эвану Гершковичу обеспечили доступ представителей американского консульства в России.

Как сообщало ИА REGNUM, защита Эвана Гершковича намерена обжаловать решение суда о его аресте, заявил адвокат Даниил Берман.