Москва, 13 апреля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался рассказать, какой храм выберет российский лидер Владимир Путин для присутствия на пасхальной службе.

Михаил Терещенко/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Мы сообщим дополнительно», — пояснил Песков.

В предыдущие годы президент почти всегда посещал в праздник храм Христа Спасителя в центре Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировалось, что 16 апреля Путин традиционно посетит богослужение. Песков подтверждал его планы в этом году присутствовать на пасхальной службе. Президент только два раза за всё время, пока руководит Россией, пропускал пасхальное богослужение в Москве. В 2003 году он не был на службе потому, что находился в Таджикистане, в 2020 году — из-за пандемии коронавируса.

Пасха пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости, отмечал Путин в 2022 году. Он назвал этот праздник великим и отметил важность сбережения российских духовных традиций.