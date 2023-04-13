* (включен в список террористов и экстремистов)

Москва, 13 апреля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В Кремле не следят за ситуацией с отбывающим наказание в колонии оппозиционным блогером Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов). Об этом 13 апреля в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Навальный

Он ответил на вопрос журналистов, касавшийся ухудшения здоровья Навального.

«Нет, мы не следим, не имеем такой возможности. У нас нет таких полномочий. Речь идет о заключенном, о человеке, который отбывает срока наказания. Им занимается ФСИН», — сказал Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что в Кремле не имеют полномочий даже интересоваться данной темой.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный рассказал в своем Telegram-канале, что 10 апреля его снова отправили на 15 суток в ШИЗО, откуда он вышел только 7 апреля. Он добавил, что одновременно его ограничили в покупке еды, поставили прогулку на 7 утра, когда не видно солнца. Кроме того, он рассказал, что соседнюю камеру превратили в швейный цех, и теперь ему приходится «сидеть в душной конуре» и шить там.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что тема признания действий Германии во время Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза рассматривается, но никаких решений пока не принято.