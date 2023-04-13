Москва, 13 апреля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Советник президента России Владимир Мединский заявил, что школьникам нужно разъяснять, почему специальная военная операция России на Украине была неизбежной. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

По его словам, ранее, занимая должность министра культуры, он предлагал ограничить учебник новейшей истории России 1999 годом (избранием на пост президента страны Владимира Путина), но это предложение не было поддержало учёным сообществом.

«Я как раз считал, что на этом надо ставить точку. Нет, ученые сказали: нет, с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что всё, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства. Поэтому пусть это будет в разделе «Новейшая история», — приводит агентство слова Мединского.

По словам советника президента России, он понял, что ошибался, когда увидел, как историю стали использовать в политических целях. По его словам, сейчас школьникам нужно объяснять, почему СВО была неизбежной. Мединский напомнил, что сейчас на Украине конструируют фантазийную параллельную реальность, занимаются историческим перепрограммированием.

«Это историческое фэнтези. Московиты — это хоббиты. А они эльфы. Это из этой же серии. Никакого отношения к науке это не имеет», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, новый учебник истории для старшеклассников раскроет причины начала специальной военной операции России на Украине. Планируется, что летом будут выпущены учебники для 10–11-х классов, с 1 сентября школы уже смогут по ним работать

Ранее в учебник истории предложили добавить сведения о военкорах СВО. Минпросвещения поддержало данное предложение, полагая, что изучение этого вопроса в рамках уроков истории является важным и актуальным.