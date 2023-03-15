Москва, , 14:16 — REGNUM Министерство просвещения России поддержало инициативу заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко о расширении раздела о СВО в рамках изучения истории информацией о помощи добровольцев и работе военных корреспондентов. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент РИА Новости в зоне СВО © РИА Новости

По информации агентства, Минпросвещения поддержало предложение Занко, полагая, что изучение этого вопроса в рамках уроков истории является важным и актуальным.

Уточняется, что межведомственная комиссия по историческому просвещению под председательством помощника президента России Владимира Мединского рассмотрит вопрос о расширении раздела о спецоперации.

По словам автора инициативы, победу приближают не только на фронте, но и в тылу, очень важно рассказывать и показывать правду молодёжи, поскольку для процесса воспитания нужны хорошие примеры для подражания.