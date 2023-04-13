ДНР, 13 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Киевские боевики при отступлении в западные кварталы из центра Артёмовска взрывают и жгут многоэтажные дома, капитальные строения, чтобы замедлить продвижение российских сил в городе. Об этом рассказал РИА Новости один из командиров штурмовиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Офицер рассказал, что, когда бойцы приближаются к крупным застройкам, высотным зданиям, противник понимает, что оборона у него «проседает». Отходя с позиций, силовики максимально стараются сдержать огнём наступление.

«При отходе они просто «складывают» многоэтажные здания. Были у нас такие случаи, когда перед нами девятиэтажку «сложили», — рассказал командир штурмовиков.

Накануне его подразделение штурмовало здание бывшей фабрики с капитальными стенами. ВСУ его взорвали при ночном отступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи российских истребителей Су-25 обнаружили по беспилотникам, а затем уничтожили штурмовые группы ВСУ возле села Червона Диброва на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики.