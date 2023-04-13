Красный Лиман, ДНР, 13 апреля, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Экипажи российских истребителей Су-25 обнаружили по беспилотникам, а затем уничтожили штурмовые группы ВСУ возле села Червона Диброва на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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В официальном заявлении говорится, что с помощью беспилотников были обнаружены штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и пятой бригады национальной гвардии Украины. Получившие точные координаты экипажи Су-25 ракетными ударами уничтожили противника.

По словам Савчука, на торском участке краснолиманского направления артиллерия ВС России обнаружила передвижение и нанесла удары по ВСУ, в результате которых потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада украинской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на краснолиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация группировки войск «Центр» поразила командные пункты ВСУ, места скопления техники и живой силы противника. Расчётами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены беспилотники украинских военных.