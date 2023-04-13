ДНР, 13 апреля, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Российский барражирующий беспилотник-камикадзе «Ланцет» эффектно уничтожил натовского «Краба» в районе Артёмовска. Видеокадры ликвидации опубликованы 13 апреля в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

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Дрон-камикадзе точно попадает в башню польской самоходной гаубицы AHS Krab. После этого поражённая техника горит и взрывается.

На счету российских барражирующих боеприпасов ликвидация нескольких сотен единиц тяжёлого вооружения противника, в том числе натовские гаубицы, РСЗО и другая техника, отметили военкоры.

Как сообщало ИА REGNUM, российский барражирующий беспилотный снаряд «Ланцет» под Артёмовском влетел сзади в движущуюся вражескую самоходную артиллерийскую установку САУ M109A3 производства США. От этого сидящий на броне военнослужащий ВСУ отлетел вперёд и упал перед техникой.