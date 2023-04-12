Белфаст, Великобритания, 12 апреля, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Служба безопасности проигнорировала просьбу американского лидера Джо Байдена во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком. О казусе написала газета Daily Mail.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

Отмечается, что Байден и Сунак были заняты разговорами за чаепитием в отеле Grand Central в центре Белфаста. Журналисты пытались задать вопросы президенту США. Он сказал: «Я готов выслушать, спрашивайте».

Но служба безопасности попросила представителей СМИ оставить в покое Байдена и выйти из зала, тем самым проигнорировала желание президента США.

Глава Белого дома с 11 апреля находится с четырехдневным рабочим визитом в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сети набирает просмотры видео, на котором Байден в ходе выступления обернулся и обратился к невидимому собеседнику, попросив его не прыгать.